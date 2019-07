Brasil é 'virgem que todo tarado quer', diz Bolsonaro sobre Amazônia Presidente criticou ainda as discussões que ocorrem no âmbito da ONU para a autodeterminação dos povos indígenas Brasil é 'virgem que todo tarado quer', diz Bolsonaro sobre Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) demonstrou irritação na noite de sábado (6) ao responder perguntas de jornalistas sobre a preservação da Amazônia. De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, ele afirmou que, “na cabeça dos europeus”, a Amazônia não pertence ao Brasil. Ele também comparou o País a uma virgem que “todo tarado quer”.

"Você consegue imaginar o tamanho da região sudeste?" questionou o presidente. Ainda segundo a reportagem, ele próprio responde: "Uma área maior do que isto está reservada para índio. O índio não tem poder de lobby. Quem faz a demarcação, se não tem poder de lobby? É ONG (Organização Não-Governamental), grana de fora do Brasil.”

Para o presidente, o que o “outro mundo” quer é preservar estas áreas para exploração no futuro. Bolsonaro criticou ainda as discussões que ocorrem no âmbito da ONU (Organização das Nações Unidas) para a autodeterminação dos povos indígenas. Segundo ele, a intenção é criar “novos países dentro do Brasil”.

Bolsonaro voltou a afirmar, diz a reportagem, que fez um convite ao presidente da França, Emmanuel Macron, e à chanceler da Alemanha, Angela Merkel, para que eles sobrevoem o Brasil, na área entre Boa Vista e Manaus. “Se encontrarem um hectare de devastação de terra, eles têm razão”, disse Bolsonaro, em referências às preocupações dos dois países em relação à preservação da Amazônia. “Essa é a grande realidade. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer”, afirmou o presidente, para depois acrescentar: “Me desculpem aqui as mulheres,ok?”

Além dos jornalistas, estavam presentes à portaria do Palácio da Alvorada, quando Bolsonaro falava, vários simpatizantes do presidente, alguns com crianças.