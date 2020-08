Brasil está muito empenhado em ajudar, diz Temer no Líbano Ex-presidente compõe delegação brasileira que chegou em Beirute, capital do país árabe, nesta quinta-feira (13) para oferecer ajuda humanitária

Ex-presidente Michel Temer pousa no Líbano nesta quinta (13) Suboficial Alexandre Manfrim / Ministério da Defesa

Os dois aviões da missão humanitária brasileira de ajuda ao Líbano pousaram em Beirute nesta quinta-feira (13). A delegação brasileira é composta, entre outros, pelo ex-presidente Michel Temer e o empresário Paulo Skaf.

“O povo brasileiro está muito empenhado em ajudar o Líbano. Estamos trazendo, agora, seis toneladas de alimentos e medicamentos. Mais 4 mil toneladas de arroz virão por via marítima. Além disso, a comunidade libanesa me comunicou, hoje pela manhã, que ainda há mais 20 toneladas arrecadadas”, disse Temer.

Beirute foi alvo de uma megaexplosão no último dia 4. De acordo com o ministro da Saúde, Hamad Hassan, mais de 70 pessoas foram mortas e mais de 3.700, feridas. A série de explosões foi causada por “materiais altamente explosivos” confiscados pelas autoridades locais.

Participaram da reunião no Líbano, além de Temer e Skaf, os senadores Nelson Trad e Luiz Osvaldo Pastore; o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Almirante Flávio Rocha; o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África, embaixador Kenneth Félix Hacynski da Nóbrega; o encarregado de Negócios do Brasil em Beirute, Jandyr Ferreira dos Santos; o general Carlos Augusto Sydrião e o assessor de imprensa do ex-presidente Elson Mouco Jr.

Na imagem, membros da delegação brasileira da viagem ao Líbano Divulgação Ministério da Defesa

