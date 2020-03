Do R7

Brasil fecha fronteira terrestre com Uruguai e 'se isola' de vizinhos Decisão foi oficializada na noite deste domingo. Nos últimos dias, país já havia tomado medida semelhante em todas as outras fronteiras Coronavírus

Fronteira fechou por 30 dias Divulgação

Nenhum estrangeiro mais pode entrar no Brasil por vias terrestres. Na noite deste domingo (22), foi publicado no Diário Oficial da União que a fronteira com o Uruguai, a única que continuava aberta, foi fechada. A decisão foi homologada em portaria assinada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Casa Civil, Braga Netto, e da Saúde, Luiz Mandetta.

A medida foi tomada após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por causa do surto de coronavírus, que já matou mais de 13 mil pessoas no mundo inteiro.

A decisão visa, entre outras coisas, aumentar "a eficiência na prevenção e colaborar na redução de riscos em situações de emergência que possam afetar a vida das pessoas". Brasileiros que estejam no país vizinho, ou então uruguaios com parentes no Brasil, ou que residam por aqui, continuam liberados, assim como alguns outros casos específicos, como profissionais a serviço de organismo internacional.

Ainda segundo o Diário Oficial, as fronteiras permanecerão fechadas por pelo menos 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado, conforme recomendação da Anvisa.

Nos últimos dias, uma outra portaria já havia suspendido por 15 dias a entrada terrestre ao Brasil de estrangeiros pelas fronteiras da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname.

