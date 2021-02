Brasil recebe amanhã insumos para 12 mi de doses da vacina de Oxford Avião com matéria-prima chega no sábado (27). Ministério diz que primeiras 2,8 mi de aplicações, da Fiocruz, ficam prontas em março

Brasil | Do R7

Em janeiro, chegaram 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford ao Brasil Pedro Paulo Souza/MS - 22.01.2021

Chega ao Brasil neste sábado (27) uma aeronave com matéria-prima para a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) produzir 12 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (26).

Uma aeronave que vem da China trará o novo lote de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo). Esses insumos serão levados à Bio-Manguinhos/Fiocruz, onde será fabricado o imunizante.

Quando ficarem prontas, as doses da vacina serão distribuídas pelo PNI (Programa Nacional de Imunização).

Em fevereiro, a primeira com matéria-prima para fabricar o imunizante desembarcou no país. Esse lote inicial é capaz de gerar 2,8 milhões de doses em solo brasileiro. A expectativa do governo é que essas vacinas cheguem ao SUS na segunda quinzena de março.

O Ministério da Saúde informou que, até junho, devem chegar ao Brasil insumos suficientes para produzir 100,4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford na Fiocruz, no Rio de Janeiro.