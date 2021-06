Brasil recebe mais 300 mil vacinas da Johnson, de dose única É o 2º lote do laboratório que chega ao país. Na terça, chegaram 1,5 milhão de doses e até o fim do ano serão 38 milhões

Principal vantagem da vacina da Johnson é a imunização com apenas uma dose Toni Albir/EFE - 03.06.2021

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (24) mais um lote de vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, destinado ao Brasil. O avião com o carregamento de 300 mil doses do fármaco, que garante a imunização após uma única aplicação, pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Na terça-feira (22), o primeiro lote trouxe 1,5 milhão de vacinas em avião que pousou no mesmo terminal aéreo e contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. As doses podem ser armazenadas até agosto em refrigeradores comuns.

De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega feita hoje é parte do contrato de 38 milhões de doses da pasta com a farmacêutica que devem desembarcar a partir de outubro.

"[...] Foram antecipadas. Nós pretendemos com essas 300 mil doses realizar pesquisas para conhecer mais a respdeito da efetividade dessa vacina, não só dessa como de outras que nós fazemos pesquisas como AstraZeneca em Botucatu [SP], Indiana em Paquetá [RJ], Ñutantan fez pesquisas com a CoronaVac em Serrana [SP]", afirmou Queiroga em entrevista concedida na noite desta quarta-feira (23).

Pfizer

Também hoje desembarca no Brasil um novo lote da Pfizer/BioNTech com 936 mil doses. É o segundo carregamento do laboratório entregue nesta semana. No domingo (27), outro lote com a mesma quantidade de fármacos, chegará no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O total entregue ao governo brasileiro nesta semana, portanto, será de 2,4 milhões.

Doação dos EUA chega amanhã

Mais 3 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson chegarão ao Brasil nesta sexta-feira (25). O avião com o lote, que faz parte de uma doação dos Estados Unidos, está previsto decolar no fim da noite de hoje e desembarcar no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 9h.

O governo norte-americano, que prometeu doar 80 milhões de vacinas aos países que mais precisam, afirmou que equipes científicas e autoridades legais e regulatórias de ambos os países trabalharam juntas para garantir a entrega rápida da vacina.