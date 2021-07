Brasil recebeu 1,7 milhão de doses de vacina nesta quarta-feira (14)

Brasil | Do R7

Instituto Butantan entregou 800 mil doses da CoronaVac ao ministério nesta quarta-feira (14) REUTERS/Amanda Perobelli-22/1/2021

O Ministério da Saúde anunciou que recebeu, nesta quarta-feira (14), 800 mil doses da CoronaVac (Butantan) e outras 924 mil doses da Pfizer, totalizando 1,724 milhão de doses de vacinas contra a covid-19 .

A remessa da CoronaVac foi entregue pelo Instituto Butantan pela manhã . A previsão do instituto é que sejam entregues mais 200 mil doses nesta quinta-feira (15), totalizando um milhão de vacinas liberadas ao PNI (Programa Nacional de Imunização).

AstraZeneca

O Ministério da Saúde informou, ainda, que nesta quinta-feira (15) vai receber um lote com 1 milhão de doses da AstraZeneca (Oxford) , via consórcio Covax Facility. A previsão é que mais 3 milhões de doses cheguem nas próximas semanas por meio da aliança global. Ao todo, mais de 5 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford e 842,4 mil da Pfizer/BioNTech já foram entregues ao Brasil via aliança liderada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e outros parceiros.

O contrato do Brasil com a Covax prevê 42,5 milhões de doses de vacinas de diferentes laboratórios até o fim de 2021.

Desde janeiro, foram distribuídas mais de 147,3 milhões de doses de vacinas, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 117 milhões de doses já foram aplicadas. Somente na última semana, foram entregues 4,3 milhões de doses para todo o país.