Brasil registra 103 pedidos de recuperação judicial em fevereiro, diz Serasa Experian Índice avançou 87% em relação ao mesmo mês do ano passado; estagnação econômica do país é um dos motivos para o resultado Brasil registra 103 pedidos de recuperação judicial em fevereiro, diz Serasa Experian

Com as contas ruins, setor de comércio foi o que mais pediu recuperação judicial em fevereiro Bruno Domingos/Reuters

O Brasil registrou 103 pedidos de recuperação judicial em fevereiro, segundo dados do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian divulgados nesta quinta-feira (16). O número deste ano é 87,3% maior do que o de fevereiro de 2022, quando foram contabilizados 55 pedidos.

De acordo com a Serasa Experian, a estagnação econômica do país influenciou para o resultado. O órgão considerou, ainda, que a inflação e a atual taxa de juros foram fatores preponderantes para a alta da inadimplência.

O levantamento mostrou que o setor de comércio foi o que mais demandou por recuperação judicial, com 36 pedidos. Na sequência, vieram empresas de serviço (33), indústrias (21) e setor primário (13). As micro e pequenas empresas foram bastante afetadas, com 59 requisições de recuperação judicial.

Ainda segundo a Serasa Experian, fevereiro registrou 86 solicitações de falências, alta de 38,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram 62 pedidos. Micro e pequenas empresas responderam por 50 solicitações, enquanto as grandes foram responsáveis por 19 pedidos e as médias, por 17.