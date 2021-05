Brasil registra 860 mortes por covid e 35.819 novos casos em 24h

A- A+

Média móvel de mortes está abaixo de 2.000 Mister Shadow/ASI/Estadão Conteúdo - 06.05.2021

O Brasil registrou em 24 horas 860 mortes por covid-19 e 35.819 novos casos, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), divulgados neste domingo (23).

Com o novo balanço, o país contabiliza 449.068 mortes e 16.083.258 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul continuam sendo os estados com o maior número de óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 14,4 milhões de pessoas já se recuperaram da covid-19 no país.

O Vacinômetro do R7 mostra que mais de 41,9 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 no país, o que corresponde a 19,8% da população, sendo que mais de 20 milhões (9,7%) já receberam a segunda dose e estão completamente imunizadas.