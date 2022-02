Brasil repatria fóssil de crânio de pterossauro que viveu há mais de 65 milhões de anos Peça estava no Instituto Real Belga de Ciências Naturais e agora ficará no Museu de Ciências da Terra, sediado no Rio de Janeiro

Brasil | Do R7

Governo prometeu intensificar repatriação de patrimônios culturais Reprodução/ Pixabay

O Brasil repatriou um fóssil de crânio de um Pterossauro que estava no Instituto Real Belga de Ciências Naturais. O artefato é da espécie Pterosauria, dinossauro que viveu durante a Era Mesozoica (entre 65 milhões e 250 milhões de anos atrás).

A peça foi encaminhada ao Museu de Ciências da Terra, após negociações coordenadas pelo Serviço Geológico do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores. O fóssil chegou ao país na madrugada deste sábado (5) e já está no Museu, sediado no Rio de Janeiro.

Em coletiva de imprensa sobre a repatriação, o governo Bolsonaro afirmou que intensificará políticas para identificar outros patrimônio brasileiros que estejam fora do país. “No nosso país, as atividades de escavação e coleta de fósseis possuem um regulamento sério, um dos mais antigos do mundo", afirmou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.