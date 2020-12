Brasil revela avanço em acordo com Pfizer por vacina contra covid-19 Segundo comunicado do Ministério da Saúde desta segunda-feira (7), dever ser compradas 70 milhões de doses, material a fornecido em 2021 Brasil anuncia avanço em acordo com Pfizer por vacina contra covid-19

O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira (7) que avança das tratativas com a empresa farmacêutica norte-americana Pfizer na intenção de comprar cerca de 70 milhões de doses da vacina fabricada em parceria com a BioNTech para imunizar a população ontra o novo coronavírus.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, o materia deverá ser fornecido em 2021. Os termos do acordo estão bem avançados e devem ser finalizados ainda no início desta semana com a assinatura do memorando de intenção.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu no dia 26 de novembro os dados referentes aos estudos não-clínicos e clínicos de fase 1 e 2 da vacina. O órgão regulador tem até 20 dias para analisar os documentos, contados a partir da data do protocolo.

O governo federal vinha sinalizando que a temperatura de 70 graus negativos para armazenamento da vacina da Pfizer era uma barreira para incorporar o produto ao SUS (Sistema Único de Saúde).

No entanto, a Pfizer diz ter um plano para transporte e armazenamento das doses — uma embalagem para 5 mil doses, com temperatura controlada, que usa gelo seco. A vacina duraria 15 dias.