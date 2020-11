Brasil soma 160.074 mortes e 5.545.705 casos da covid-19

Do R7

Brasil tem 4.980.942 de curados da doença Pixabay

O Brasil registrou neste sábado (31) 10.100 novos casos de covid-19 e 190 mortes em decorrência da doença respiratória causada pelo novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde.

Com a atualização, o País agora contabiliza 160.074 óbitos por covid-19 5.545.705 casos desde a primeira notificação da doença, registrada no final do mês de fevereiro.

Ainda segundo o balanço oficial do governo, 4.980.942 pessoas se curaram da covid-19 no Brasil e outros 404.689 casos estão em acompanhamento. A taxa de letalidade da doença no Brasil é de 2,9%.

Desde o início da pandemia, mais de 46,3 milhões de pessoas já foram infectadas pela doença em todo o mundo. Do total de doentes, quase 1,2 milhão morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins.