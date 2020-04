Brasil tem 1.223 mortes e 22.169 casos confirmados de covid-19

Taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está em 5,5% Adriano Machado/Reuters

O Brasil alcançou neste domingo (12) a marca de 1.223 mortes registradas em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações, divulgadas pelo Ministério da Saúde, apontam ainda para 22.169 casos confirmados da doença em território nacional.

Na comparação com os dados apresentados no sábado (11), o Brasil somou 99 novos óbitos e teve 1.442 confirmações da doença no País em um período de 24 horas. A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está em 5,5%.

O primeiro caso identificado de covid-19 no país ocorreu em 26 de fevereiro; o primeiro óbito foi em 17 de março. Ontem, o menor número de mortes contabilizadas pela doença no Brasil (68) foi o menor desde a última terça-feira (7).

Na análise por região, o Sudeste acumula 57,7% (12.799) dos casos confirmados no país e é seguido pelas regiões Nordeste (4.246), Sul (2.159), Norte (1.898) e Centro-Oeste (1.067).

Entre as Unidades da Federação, o Ministério da Saúde aponta que Amazonas, Amapá, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro encontram-se em "estado de atenção" com base no coeficiente de incidência da doença a cada 1 milhão de habitantes.

Confira o número de casos e de mortes por Unidade da Federação:

São Paulo: 8.755 casos (588 mortes)

Rio de Janeiro: 2.855 casos (170 mortes)

Ceará: 1.676 casos (74 mortes)

Amazonas: 1.206 casos (62 mortes)

Pernambuco: 960 casos (85 mortes)

Minas Gerais: 806 casos (20 mortes)

Santa Catarina: 768 casos (24 mortes)

Paraná: 738 casos (30 mortes)

Rio Grande do Sul: 653 casos (16 mortes)

Bahia: 673 casos (21 mortes)

Distrito Federal: 614 casos (14 mortes)

Espírito Santo: 383 casos (9 mortes)

Maranhão: 398 casos (24 mortes)

Rio Grande do Norte: 302 casos (15 mortes)

Pará: 246 casos (13 mortes)

Goiás: 229 casos (14 mortes)

Amapá: 230 casos (5 mortes)

Mato Grosso: 123 casos (3 mortes)

Mato Grosso do Sul: 101 casos (2 mortes)

Paraíba: 101 casos (13 mortes)

Roraima: 79 casos (3 morte)

Acre: 77 casos (2 mortes)

Alagoas: 48 casos (3 mortes)

Sergipe: 44 casos (4 mortes)

Piauí: 44 casos (7 mortes)

Rondônia: 35 casos (2 mortes)

Tocantins: 25 casos