Brasil tem 157.134 mortes por covid-19 e 5.394.128 casos da doença

Vacinas estão em estudo para tentar combater o novo coronavírus Tatyana Makeyeva/Reuters

O Brasil alcançou 157.134 mortes e 5.394.128 casos confirmados de covid-19, doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus, neste domingo (25).

As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, de acordo com a pasta, as secretarias estaduais notificaram 231 óbitos e 13.493 infecções.

O governo federal estima também que 4,8 milhões de pessoas estão recuperadas da doença.

Estudo com nitazoxanida tem resultado positivo para tratar covid

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, 42 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 1.152.323 morreram.