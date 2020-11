Brasil tem 159.884 mortes e 5.535.605 casos da covid-19

Do R7

Brasil tem 4.972.898 de recuperados da covid-19 Sebastião Moreira/EFE - 26.08.2020

O Brasil registrou neste sábado (31) 18.947 novos casos de covid-19 e 407 mortes em decorrência da doença respiratória causada pelo novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde.

Com a atualização, o País agora contabiliza 159.884 óbitos por covid-19 5.535.605 casos desde a primeira notificação da doença, registrada no final do mês de fevereiro.

Ainda segundo o balanço oficial do governo, 4.972.898 pessoas se curaram da covid-19 no Brasil e outros 402.823 casos estão em acompanhamento. A taxa de letalidade da doença no Brasil é de 2,9%.

Desde o início da pandemia, mais de 45,8 milhões de pessoas já foram infectadas pela doença em todo o mundo. Do total de doentes, quase 1,2 milhão morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Veja a situação da covid-19 em cada Estado do Brasil

São Paulo: 1.116.127 casos

Minas Gerais: 358.971 casos

Bahia: 353.157 casos

Rio de Janeiro: 309.977 casos

Ceará: 274.185 casos

Santa Catarina: 258.940 casos

Goiás: 255.447 casos

Pará: 252.919 casos

Rio Grande do Sul: 247.576 casos

Paraná: 213.482 casos

Distrito Federal: 213.245 casos

Maranhão: 185.827 casos

Pernambuco: 162.893 casos

Amazonas: 161.683 casos

Espírito Santo: 155.709 casos

Mato Grosso: 142.902 casos

Paraíba: 133.149 casos

Piauí: 113.291 casos

Alagoas: 90.789 casos

Sergipe: 84.326 casos

Mato Grosso do Sul: 82.344 casos

Rio Grande do Norte: 81.176 casos

Tocantins: 75.569 casos

Rondônia: 71.666 casos

Roraima: 57.284 casos

Amapá: 52.175 casos

Acre: 30.796 casos