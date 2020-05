Brasil tem 22.013 mortes e 347.398 casos confirmados de covid-19

Rotina dos profissionais de saúde no Hospital São José, em Duque de Caxias (RJ) Ale Silva / Estadão Conteúdo / 23.05.2020

O Brasil acumula 22.013 mortes e 347.398 casos confirmados de covid-19, de acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (23). O órgão contabiliza 142.587 recuperados do novo coronavírus.

Na dia anterior, sexta-feira (22), o país registrou 21.048 mortes e 330.890 casos diagnosticados de covid-19, o que significa 965 novos óbitos e 16.508 novos casos nas últimas 24 horas.

O Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia. Os Estados Unidos são o país mais afetado, com 1,6 milhão de casos e 96.875 mortes.

A América Latina é o novo epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus, afirmou a OMS (Organização Mundial de Saúde) na sexta-feira (22). A afirmação foi feita pelo diretor-executivo do Programa de Emergências Globais, Michael J. Ryan.

Na ocasião, Ryan apontou, segundo último relatório, que o continente sul-americano tinha cerca de 475 mil casos confirmados de covid-19, e cerca de 60% dos diagnósticos foram feitos no Brasil. Países como o Peru e o Chile também viram as curvas de contágio aumentarem nos últimos sete dias.

Veja a situação de cada Estado do Brasil:

São Paulo: 80.558 casos (6.045 mortes)

Ceará: 35.558 casos (2.308 mortes)

Rio de Janeiro: 34.533 casos (3.905 mortes)

Amazonas: 28.802 casos (1.744 mortes)

Pernambuco: 26.786 casos (2.144 mortes)

Pará: 22.697 casos (2.001 mortes)

Maranhão: 18.767 casos (722 mortes)

Bahia: 13.000 casos (413 mortes)

Espírito Santo: 9.918 casos (417 mortes)

Paraíba: 7.508 casos (258 mortes)

Santa Catarina: 6.607casos (103 mortes)

Minas Gerais: 6.338 casos (217 mortes)

Rio Grande do Sul: 6.336 casos (176 mortes)

Distrito Federal: 6.251 casos (95 mortes)

Amapá: 6.091 casos (162 mortes)

Alagoas: 5.630 casos (301 mortes)

Sergipe: 5.131 casos (86 mortes)

Rio Grande do Norte: 4.599 casos (184 mortes)

Acre: 3.867 casos (87 mortes)

Piauí: 3.258 casos (99 mortes)

Rondônia: 3.109 casos (115 mortes)

Paraná: 3.099 casos (150 mortes)

Tocantins: 2.430 casos (51 mortes)

Goiás: 2.377 casos (95 mortes)

Roraima: 2.347 casos (81 mortes)

Mato Grosso: 1.352 casos (37 mortes)

Mato Grosso do Sul: 858 casos (17 mortes)