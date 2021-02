Brasil tem 231.012 mortes e 9.497.795 casos de covid-19

A- A+

Brasil tem mais de 8,3 milhões de curados da covid-19 Sebastião Moreira/EFE - 26.08.2020

O Brasil registrou neste sábado (6) 50.630 novos casos e 978 mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde.

Com a atualização, o País passa a acumular 231.012 óbitos e 9.479.795 casos desde a primeira notificação da doença em território nacional, registrada em 26 de fevereiro do ano passado.

Ainda de acordo com os dados do governo, 8.363.677 pessoas se curaram da covid-19 e outros 903.106 casos estão em acompanhamento. A taxa de letalidade da doença respiratória no Brasil é de 2,4% e os óbitos acumulados corresponde a 110 a cada 100 mil habitantes.

Os Estados de São Paulo (1.845.086), Minas Gerais (767.061) e Bahia (606.062) são os Estados com maior número de casos acumulados da doença no Brasil. Já as maiores taxas de óbitos acumulados a cada 100 mil habitantes aparecem no Amazonas (216), Rio de Janeiro (177) e Distrito Federal (153).

Em todo o mundo, mais de 2,3 milhões de pessoas morreram por causa da covid-19 e outras 105 milhões já foram infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopikins, referência global sobre o tema.