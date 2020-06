Do R7

Brasil tem 29.314 mortes e 514.849 casos confirmados de covid-19 Após ultrapassar meio milhão de casos confirmados, país segue sendo quarto com maior número de mortes, atrás de EUA, Reino Unido e Itália Brasil tem 29.820 mortes e 498.440 casos confirmados de covid-19

Brasil é o 4º país com mais mortes em todo o mundo Mister Shadow/ASI/Estadão Conteúdo - 29.05.2020

O Ministério da Saúde confirmou, neste sábado (30), 16.409 novos casos e 490 mortes nas últimas 24 horas por covid-19 no Brasil. Com estes números, o país ultrapassou meio milhão de casos confirmados.

Veja também OMS anuncia iniciativa de acesso público à saúde em todo o mundo

Agora, o Brasil acumula agora 514.849 casos e 29.314 óbitos até o momento. Entre os recuperados, os números chegam a 206.555.

Com os atuais dados, o país segue sendo o quarto com o maior número de mortes no mundo, atrás de Estados Unidos, Reino Unido e Itália.

Veja a situação de cada estado

São Paulo: 109.698 casos (7.615 mortes)

Rio de Janeiro: 53.388 casos (5.388 mortes)

Ceará: 48.489 casos (3.010 mortes)

Amazonas: 41.378 mortes (2.052 mortes)

Pará: 37.961 casos (2.923 mortes)

Maranhão: 34.639 casos (955 mortes)

Pernambuco: 34.450 casos (2.807 mortes)

Bahia: 18.392 casos (667 mortes)

Espírito Santo: 13.690 casos (604 mortes)

Paraíba: 13.162 casos (360 mortes)

Minas Gerais: 10.464 casos (271 mortes)

Alagoas: 10.288 casos (443 mortes)

Distrito Federal: 9.780 casos (170 mortes)

Amapá: 9.602 casos (222 mortes)

Rio Grande do Sul: 9.332 casos (224 mortes)

Santa Catarina: 9.037 casos (143 mortes)

Rio Grande do Norte: 8.051 casos (305 mortes)

Sergipe: 6.999 casos (158 mortes)

Acre: 6.219 casos (148 mortes)

Rondônia: 4.942 casos (156 mortes)

Piauí: 4.931 casos (161 mortes)

Paraná: 4.687 casos (182 mortes)

Tocantins: 4.176 casos (73 mortes)

Goiás: 3.702 casos (124 mortes)

Roraima: 3.474 casos (116 mortes)

Mato Grosso: 2.429 casos (61 mortes)

Mato Grosso do Sul: 1.489 casos (20 mortes)