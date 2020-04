Brasil tem 432 mortes e 10.278 casos confirmados do novo coronavírus Balanço deste sábado (4) do Ministério da Saúde aponta para 73 novos óbitos no país em razão da covid-19 Brasil tem 432 mortes e 10.278 casos confirmados do novo coronavírus

Lisa Shumaker/ Reuters

O balanço dos casos de covid-19 no país neste sábado (4) aponta 432 mortes em razão da doença e 10.278 casos confirmados por exeme laboratorial.

Os dados são do Ministério da Saúde e foram coletados até as 14h.

Os novos números indicam um aumento de 73 óbitos em relação a sexta-feira (3), quando o país registrava 359 óbitos e 9.056 casos confirmados.

Casos e óbitos se concentram mais nas grandes capitais, indica gráfico Reprodução

Durante coletiva de imprensa, ao ser perguntado se o Ministério da Saúde se preocupará mais com a população de 0 a 59 anos, que possui mais casos em proporção no Brasil em relação a outros países, João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo da pasta, afirmou que o principal foco segue sendo nas pessoas acima dos 60, consideradas como grupo de risco.

Questionado sobre a quantidade de casos subnotificados, Gabbardo afirmou que o Brasil será, quando houver número elevado de casos, o país com maior capacidade de testagem entre todos os países com os quais a pasta está fazendo seus comparativos. O secretário disse ainda que o ministério não é capaz de fazer projeções de quantos casos o país terá.

Ainda durante a coletiva, Gabbardo afirmou que o número de casos no Brasil está dentro do esperado. De acordo com o secretário-executivo, a previsão era de que houvesse um crescimento diário de 30%, no momento o país registra um aumento de 20% dos casos em relação ao dia anterior.

O ministério continua trabalhando com a previsão de entrega de 20 milhões de testes para diagnóstico de covid-19, mas afirma que essa projeção depende da disponibilidade do mercado, da logística e distribuição. Para a próxima semana, cerca de 290 mil testes serão distribuídos.

Compra de leitos prejudicada

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou durante a coletiva que o Brasil foi prejudicado pela Argentina em uma compra de mil leitos de UTI.

Segundo Gabbardo, a empresa que ganhou a licitação fez uma aquisição de mil respiradores na Argentina. No entanto, o governo argentino não liberou a passagem dos equipamentos pela fronteira.

"A Argentina fez a mesma coisa que estávamos fazendo, nós também não deixamos os equipamentos saírem daqui”, disse o secretário.

Os casos seguem concentrados no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, com 4.466 casos dos 10.278 totais e 260 óbitos.

Veja os números.

Óbitos por estado

Acre: 0

Amazonas: 12

Amapá: 1

Pará: 1

Rondônia: 1

Roraima: 1

Tocantins: 0

Alagoas: 2

Bahia: 7

Ceará: 22

Maranhão: 1

Paraíba: 1

Pernambuco: 2

Piauí: 4

Rio Grande do Norte: 5

Sergipe: 2

Espírito Santo: 5

Minas Gerais: 6

Rio de Janeiro: 58

São Paulo: 260

Distrito Federal: 7

Goiás: 2

Mato Grosso do Sul: 1

Mato Grosso: 0

Paraná: 6

Rio Grande do Sul: 6

Santa Catarina: 5

Veja o número de casos por estado:

Acre: 46

Amazonas: 311

Amapá: 28

Pará: 80

Rondônia: 11

Roraima: 37

Tocantins: 14

Alagoas: 23

Bahia: 332

Ceará: 730

Maranhão: 88

Paraíba: 32

Pernambuco: 176

Piauí: 22

Rio Grande do Norte: 212

Sergipe: 27

Espírito Santo: 153

Minas Gerais: 430

Rio de Janeiro: 1.246

São Paulo: 4.466

Distrito Federal: 454

Goiás: 103

Mato Grosso do Sul: 62

Mato Grosso: 56

Paraná: 395

Rio Grande do Sul: 410

Santa Catarina: 334