Brasil tem 59 mortes e 6.115 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Brasil soma mais de 609 mil mortes provocadas pela Covid-19 desde o início da pandemia Marcelo Oliveira/EFE - 21.3.2021

O Brasil registrou 59 mortes e 6.115 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite deste domingo (7) pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o país acumula 21.880.439 casos. Do total, 609.447 pessoas morreram devido à doença. A taxa de letalidade está em 2,8%.

São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados brasileiros com o maior número de ocorrências da doença sistêmica. O Rio de Janeiro, que está na quinta posição da lista, soma o segundo maior número de óbitos.

De acordo com o Vacinômetro do R7, mais de 155 milhões de brasileiros já foram vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 73,48% da população do país. Outros 119 milhões de pessoas receberam a segunda dose ou a dose única no Brasil.