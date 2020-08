Brasil tem 93.563 mortes e 2.707.877 casos confirmados de covid-19 

Hospital de campanha no Ibirapuera, em São Paulo, onde parte dos leitos foi desativada FRANCISCO CEPEDA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Brasil registrou 1.088 mortes e 45.392 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. As informações foram divulgadas neste sábado (1º) pelo Ministério da Saúde.

Com os novos dados, o País tem agora 93.563 óbitos e 2.707.877 infectados desde o início da crise sanitária.

Do contingente total, segundo a pasta, 1.865.729 pessoas já estão recuperadas e 748.585 em acompanhamento —casos notificados nos últimos 14 dias e que não evoluíram para morte.

São Paulo segue sendo o estado mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, registrando 23.236 vítimas e 552.318 infectados.

Veja a situação em cada estado do Brasil:

São Paulo: 552.318 casos (23.236 mortes)

Ceará: 175.928 casos (7.698 mortes)

Bahia: 168.926 casos (3.517 mortes)

Rio de Janeiro: 167.213 casos (13.556 mortes)

Pará: 156.053 casos (5.750 mortes)

Minas Gerais: 129.985 casos (2.861 mortes)

Maranhão: 121.581 casos (3.032 mortes)

Distrito Federal: 107.922 casos (1.490 mortes)

Amazonas: 101.777 casos (3.278 mortes)

Pernambuco: 96.746 casos (6.597 mortes)

Santa Catarina: 86.922 casos (1.154 mortes)

Espírito Santo: 83.814 casos (2.566 mortes)

Paraíba: 83.461 casos (1.833 mortes)

Paraná: 77.930 casos (1.975 mortes)

Rio Grande do Sul: 70.456 casos (1.947 mortes)

Goiás: 69.487 casos (1.686 mortes)

Alagoas: 60.992 casos (1.581 mortes)

Sergipe: 59.724 casos (1.448 mortes)

Mato Grosso: 52.790 casos (1.849 mortes)

Piauí: 52.458 casos (1.354 mortes)

Rio Grande do Norte: 51.557 casos (1.879 mortes)

Rondônia: 39.504 casos (881 mortes)

Amapá: 36.595 casos (568 mortes)

Roraima: 32.273 casos (513 mortes)

Mato Grosso do Sul: 25.739 casos (389 mortes)

Tocantins: 25.346 casos (390 mortes)

Acre: 19.930 casos (535 mortes)