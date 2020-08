Brasil tem 94.104 mortes e 2.733.677 casos confirmados de covid-19 

Laboratórios desenvolvem vacinas em diferentes países do mundo RONALD WITTEK/EFE/EPA - 17.07.20

O Brasil registrou 541 novas mortes e 25.800 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço divulgado neste domingo (2) pelo Ministério da Saúde.

Com os novos números, o país tem agora 94.104 óbitos e 2.733.677 infectados desde o início da crise sanitária. O número de recuperados é de 1.883.677

São Paulo segue sendo o estado mais afetado pela pandemia do novo coronavírus.

Veja a situação em cada estado do Brasil:

São Paulo: 558.685 casos (23.317 mortes)

Ceará: 176.580 casos (7.709 mortes)

Bahia: 170.476 casos (3.572 mortes)

Rio de Janeiro: 167.225 casos (13.572 mortes)

Pará: 156.285 casos (5.773 mortes)

Minas Gerais: 132.801 casos (2.891 mortes)

Maranhão: 121.953 casos (3.050 mortes)

Distrito Federal: 110.028 casos (1.523 mortes)

Amazonas: 102.124 casos (3.283 mortes)

Pernambuco: 97.970 casos (6.634 mortes)

Santa Catarina: 87.982 casos (1.175 mortes)

Espírito Santo: 84.238 casos (2.578 mortes)

Paraíba: 84.008 casos (1.850 mortes)

Paraná: 79.605 casos (2.005 mortes)

Rio Grande do Sul: 71.040 casos (1.974 mortes)

Goiás: 70.115 casos (1.697 mortes)

Alagoas: 62.240 casos (1.594 mortes)

Sergipe: 60.035 casos (1.465 mortes)

Mato Grosso: 53.363 casos (1.886 mortes)

Piauí: 52.993 casos (1.369 mortes)

Rio Grande do Norte: 51.845 casos (1.883 mortes)

Rondônia: 39.893 casos (884 mortes)

Amapá: 36.639 casos (571 mortes)

Roraima: 33.151 casos (513 mortes)

Mato Grosso do Sul: 26.003 casos (404 mortes)

Tocantins: 25.434 casos (395 mortes)

Acre: 19.966 casos (537 mortes)