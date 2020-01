Brasil tem déficit de quase 6 mil leitos obstétricos, diz CFM Falta de estrutura para o atendimento a grávidas foi comprovada no levantamento mais recente do Conselho Federal de Medicina, que faz um alerta

Faltam 5.878 leitos obstétricos no país Reprodução/Record TV

Mães e bebês em risco por falta de estrutura e leitos em hospitais. A superlotação é reflexo de um problema ainda maior.

A deficiência no atendimento a grávidas foi comprovada no levantamento mais recente do CFM. Existe um déficit de 5.878 leitos obstétricos no Sistema Único de Saúde em todo o país.

O estudo aponta ainda que não há estrutura mínima para atendimento seguro, o que coloca em risco as vidas de mães e bebês.

Júlio Braga, vice-presidente do CFM da Bahia, diz que a mortalidade neonatal tem aumentado e é necessária uma atenção especial para o assunto.