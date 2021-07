Brasil tem pior gestão da pandemia na América Latina, mostra estudo Sondagem feita pela consultoria Ipsos mostra que apenas 13% dos entrevistados aprovam forma como país lidou com a crise

Brasil aparece atrás de países como Venezuela e Peru GISELE PIMENTA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Brasil foi apontado como tendo a pior gestão da pandemia da covid-19 na América Latina, conforme indica estudo publicado neste sábado (24) pela empresa de consultoria internacional Ipsos.

O relatório, que contou com a participação de 380 formadores de opinião de toda a região, indica que o desempenho do governo brasileiro na crise sanitária recebeu desaprovação de 97% dos entrevistados.

Na sequência, os maiores índices negativos foram o de Venezuela, com 75%; e Peru, com 65%.

O Chile foi o destaque na consulta, com avaliação positiva de 76% dos consultados pelo instituto Ipsos. O país também se destacou no processo de vacinação, com 88% de aprovação, enquanto o Uruguai teve 72%.

Neste item, o Brasil foi o segundo pior no estudo, com apenas 13% de aprovação dos entrevistados, ficando a frente apenas da Venezuela, que teve 8%.

Sobre o trabalho concreto de enfrentar a pandemia da covid-19, Jair Bolsonaro foi considerado o segundo pior presidente, com 85% de avaliação negativa, que só o fez superar Nicolás Maduro, da Venezuela, que teve 90%.

O melhor apontado no estudo, com 68% de apoio, foi o uruguaio Luis Alberto Lacalle Pou, seguido do chileno Sebastián Piñera, que teve 50%.