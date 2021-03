Brasil tem segunda maior marca diária de mortes por covid: 3.438

Brasil | Do R7

Vítima é sepultada no Cemitério da Vila Formosa Amanda Perobelli/Reuters - 23.03.2021

O Brasil registrou neste sábado (27) o segundo maior número de mortes diárias na pandemia, com 3.438 vítimas fatais, segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). Só no estado de São Paulo foram 1.051 óbitos, terceira vez na semana com marca acima de mil.

A marca deste sábado perde apenas para a registrada na sexta-feira (26), quando houve o registro de 3.650 mortes pela doença.

O número de novos casos diagnosticados foi de 85.948. Com o balanço de hoje, o país totaliza 310.550 mortes e 12.490.362 pessoas diagnosticadas com a doença.

A média móvel de óbitos registrada nos últimos 7 dias segue em crescimento e ficou em 2.543. A média de novos casos também segue em elevação e está em 77.129.