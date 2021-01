Brasil tenta usar avião militar dos EUA para levar oxigênio ao AM Embaixada dos EUA diz negociar com autoridades. Segundo deputado, aviões americanos são preparados para o transporte Brasil tenta usar avião militar dos EUA para levar oxigênio ao AM

Atendimento em hospital de Manaus. Unidades sofrem com falta de oxigênio EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Aviões da Força Aérea dos Estados Unidos poderão auxiliar no transporte de cilindros de oxigênio no Amazonas, onde houve uma explosão de casos de covid-19. Segundo o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), o governo brasileiro pediu à Embaixada dos Estados Unidos que disponibilize as aeronaves.

"Tem lugar que tem oxigênio, mas não tem uma aeronave que transporte oxigênio em cilindro. O único que tem (capacidade para transportar os cilindros) entrou em pane e está em manutenção", disse Ramos.

"Já falei hoje com o ministro (Relações Exteriores) Ernesto Araújo e estamos tentando, junto à Embaixada, a liberação de um avião da Força Aérea norte-americana, um Galaxy, para levar o oxigênio", afirmou.

Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos disse, por meio de sua assessoria, que está ciente do pedido e que está em contato com as autoridades brasileiras para tratar do assunto.

O Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado à Ufam (Universidade Federal do Amazonas) ficou cerca de quatro horas sem o insumo nesta quinta-feira, 14, o que gerou desespero entre os profissionais, segundo relato de uma médica da unidade ao Estadão/Broadcast. A profissional não quis de identificar.

