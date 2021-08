Brasil ultrapassa 150 milhões de doses de vacina aplicadas Informação foi divulgada neste sábado (7) pelo Ministério da Saúde. Queiroga anunciou envio de imunizantes ao Estado do Rio

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, vacinação contra a covid-19 Divulgação/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou via redes sociais que o Brasil ultrapassou a marca, neste sábado (7), de 150 milhões de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas.

“A cada dia que passa, mais e mais brasileiros são vacinados contra a covid-19. E hoje, batemos a marca de 150 milhões de doses aplicadas! O ritmo da vacinação continua acelerado. Em breve, todos estarão protegidos contra a doença. Somos um Brasil unido por uma Pátria vacinada”, escreveu.

Rio de Janeiro

O município do Rio de Janeiro pode suspender, a partir de segunda-feira (9), a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 caso não receba do Ministério da Saúde nova remessa do imunizante. O secretário de saúde, Daniel Soranz, disse que aguarda o envio de doses da Coronavac e da Pfizer.

Em nota, a pasta informou que, nesta semana, foram entregues 298,2 mil doses de vacinas Covid-19 ao Estado do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que segue trabalhando para acelerar a vacinação em todo o país. “Hoje pela manhã definimos que o Estado do Rio de Janeiro receberá 5% a mais de vacinas da covid-19 para conter o avanço da variante Delta”, anunciou.

