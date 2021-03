Brasileira faz gol à la Neymar em jogo da Champions Feminina

A- A+

Luana marcou o quinto gol da goleada contra o Sparta Praga, pelas oitavas da Champions Feminina Reprodução/Instagram

Na goleada de 5 a 0 do Paris Saint-Germain contra o Sparta Praga, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões feminina, quem roubou os olhares foi uma brasileira: Luana Bertolucci. Volante de origem, a jogadora que também veste as cores da seleção brasileira esbanjou categoria e fechou o placar do jogo com um gol que lembrou, e muito, um dos gols de Neymar também na competição europeia.

Quem fez a comparação foi o próprio PSG, por meio das redes sociais. As semelhanças realmente chamam a atenção: o drible rápido entre as pernas da marcação e a finalização colocada no ângulo.

"Estamos contentes, o nosso objetivo era fazer um bom jogo, conseguir a vitória e abrir vantagem para a próxima partida", afirmou Luana após a partida, em entrevista à transmissão oficial.

Além de Luana, o PSG marcou duas vezes com Marie-Antoinette Katoto, destaque da partida, Ramona Bachmann e Ashley Lawrence.

O gol de Neymar que foi comparado ao de Luana também aconteceu numa goleada, mas contra o İstanbul Başakşehir, da Turquia, por 5 a 1. Naquela ocasião, Neymar ainda fez um hat-trick — três gols numa mesma partida.

O jogo desta terça encerrou a fase de ida das oitavas da Champions. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 17, na República Tcheca, com o PSG podendo perder por até quatro gols de diferença.

CR7 vai mal e Juventus cai na prorrogação; Haaland brilha de novo