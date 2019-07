Brasileiro Rogério Shimura é eleito melhor padeiro do mundo Chef abriu sua primeira padaria em 1987. Ele lançará, nesta terça-feira, na Fipan (feira do setor), modelo de loja express que instalará em São Paulo

Chef-padeiro Rogério Shimura Divulgação/Shimura

O chef-padeiro Rogério Shimura foi eleito o melhor padeiro do mundo pela International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), entidade que reúne associações do segmento da panificação de todo o mundo. O brasileiro divide o título com o chef Gustaf Mabrouk, da Suécia.

Os dois disputaram a posição com profissionais da Alemanha, Suíça, Taiwan, Islândia e Uruguai.

“Quando recebi a ligação do Sr. Antero [Antero José Pereira, presidente do Sampapão], achei que ele queria falar algo sobre Fipan [feira do setor que será realizada a partir desta terça-feira]. Quando ele me cumprimentou e disse que ganhei o prêmio, nem acreditei!”

Shimura já foi eleito, no ano passado, o melhor padeiro das Américas pela Confederação Interamericana da Indústria do Pão (Cipan).

Carroça usada pela família Shimura em 1946 Divulgação/Shimura

Para ele, esse reconhecimento é fruto de muita pesquisa que a empresa faz em inovação e no acompanhamento de tendências mundiais.

“Abri a minha primeira padaria em 1987. Minha família está no ramo da panificação desde 1946. Entregávamos pão com a carroça”, conta.

Shimura é dono da rede Shimura Pães, que vai investir no modelo de padarias express, de sete metros quadrados, nos próximos meses. Até pouco tempo, a empresa tinha duas lojas nos shoppings Pátio Paulista e Cidade São Paulo.

Novo formado de padaria express da rede Divulgação/Shimura

"Manter uma loja shopping ficou caro. Vamos começar a investir em lojas menores e de rua a partir de agora. ” O investimento não revelado.

A abertura das novas lojas iniciará pela cidade de São Paulo. A data ainda não foi definida. Elas poderão ser conferidas na Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Food Business (Fipan), que começa hoje, às 13 horas, e vai até o dia 26 de julho no Expo Center Norte, em São Paulo.

Serviço

Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Food Business (Fipan)

Data: de 23 a 26 de julho

Horário: das 13h às 21 horas (no último dia se encerrará às 19 horas)

Local: Expo Center Norte ( Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme)

Ingressos: R$ 70