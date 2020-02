Brasileiros deixam Base Aérea de Anápolis após quarentena 

Criança entregam presentes para ministro da Defesa Marcello Casal jr/Agência Brasil

Após cerimônia que marcou o fim do período de quarentena dos brasileiros resgatados da cidade de Wuhan, epicentro dos casos de epidemia de coronavírus, foram liberados neste domingo (23) após 14 dias de confinamento na base aérea de Anápolis, em Goiás.

De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, os 58 brasileiros que estavam isolados entre os resgatados, médicos e militares, todos puderam voltar para casa após a cerimônia que contou com a presença dos repatriados, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermúdez, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e representantes do Ministério da Saúde, Anvisa e secretaria de Saúde do Governo de Goiás.

Durante a cerimônia foi apresentado um vídeo com imagens do resgate, do alojamento além da reprodução de um áudio do presidente Jair Bolsonaro que foi transmitido no avião quando os repatriados entraram no espaço aéreo brasileiro. Há imagens ainda do tempo de quarentena e das atividades que foram feitas pelos brasileiros.

Segundo informações do jornal, crianças repatriadas entregaram presentes ao ministro da Defesa.