Alexandre Garcia, do R7, em Lima, no Peru

Brasileiros não levam medalha no último dia de saltos ornamentais Equipe verde-amarela deixa as piscinas de Lima com um bronze na bagagem, mesmo desemprenho dos Jogos de Guadalajara 2011 Lima 2019, saltos ornamentais

Bronze nos saltos sincronizados dos 10 m foi única medalha da equipe em Lima Alexandre Loureiro/COB - 2.8.2019

O Brasil não conquistou medalhas nas duas finais dos saltos ornamentais realizadas nesta segunda-feira (5) nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Com os resultados, a equipe brasileira volta para casa com apenas uma medalha na bagagem, o bronze conquistado pelos saltadores Kawan Figueiredo e Isaac Souza na prova sincronizada da plataforma de 10 metros.

O resultado da é o mesmo obtido nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, quando César Castro garantiu a única medalha para o Brasil na competição na prova individual do trampolim de três metros. Em Toronto 2015, Ingrid de Oliveira e Giovanna Pedroso faturaram o bronze nos saltos sincronizados da plataforma de 10 metros.

Nesta segunda, o Brasil voltou à piscina do Centro Aquático de Videna com quatro atletas classificados para disputar duas finais. Juliana Veloso e Luana Moreira competiram no trampolim de três metros e Kawan Figueiredo e Isaac Souza buscavam um lugar no pódio da prova individual da plataforma de 10 metros.

Veja mais: Juliana Veloso pediu demissão para disputar 6º Pan

Ao final das disputas, Luana foi a melhor brasileira no trampolim ao somar 296.45 pontos e ficar na sexta posição. A veterana da equipe, Juliana Veloso, foi a 11ª, com 246.85 pontos após cinco saltos.

Na final masculina, nem mesmo o excelente penúltimo salto foi suficiente para que Souza aparecesse entre os três melhores. Ele somou 406.45 pontos e foi o oitavo. Figueiredo terminou na 11ª posição.

Após a última prova dos saltos ornamentais na Lima 2019, Figueiredo parabenizou a equipe brasileira pelos resultados obtidos ao longo do torneio. "O Time Brasil de saltos ornamentais está de parabéns por ter colocado todas as duplas nas finais. Fizemos um bom trabalho. Erramos algumas coisinhas, mas foi o que deu para fazer no momento", avaliou o medalhista de apenas 17 anos.

A Record TV é a emissora oficial dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Você pode acompanhar os eventos ao vivo no R7.com e conferir todas as transmissões e as íntegras no Playplus.com.