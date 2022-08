Brasília sedia maior evento itinerante do setor imobiliário On the Road CredPag acontece em 18 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil Brasília sedia maior evento itinerante do setor imobiliário no país

Bruno Gama, CEO da Credihome, durante palestra Divulgação/On The Road CredPag - Arquivo

O maior evento itinerante do setor imobiliário brasileiro acontece em Brasília neste ano. O On the Road CredPago vai debater tendências para locação, vendas e gestão de equipes, entre outros temas. Essa é a segunda edição do projeto, que acontece em 18 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2.

A programação conta com quatro palestras e quatro painéis voltados para gestores de imobiliárias e corretores de imóveis. O evento tem como temas a atuação de imobiliárias em rede, o mercado de imóveis usados, estratégias para reter talentos nas imobiliárias e outras pautas de relevância para o setor.

O On the Road Brasília será conduzido por Fabiano Martins, executivo de negócios da CredPago na região Centro-Oeste e na Bahia. "No dia a dia com o mercado, identificamos que o setor sentia falta de ter um espaço local para debater as dificuldades regionais e tentar buscar soluções. Os fóruns existentes para debater tendências sempre forçavam o mercado a ir para São Paulo ou Curitiba", lembra.

Ele ressalta que o evento foi idealizado para preencher essa lacuna e ajudar gestores de imobiliárias e corretores a ter acesso, sem ter que sair da sua região, às inovações. "O evento vai trazer para Brasília o que existe hoje de mais eficiente e mais moderno para o setor imobiliário."

Entre os palestrantes, há destaques nacionais e regionais do segmento imobiliário, como o CCO da startup Captei, Diego Moeller, e o diretor da imobiliária URBS José Humberto de Carvalho, além do campeão olímpico e empreendedor Tande, ex-jogador de vôlei.

Também estão entre os convidados executivos de renome em Brasília, como o CEO do Grupo Beiramar, Pedro Fernandes, e os presidentes das principais redes de imobiliárias da capital. O evento é organizado pela fintech CredPago, líder de mercado em soluções de aluguel sem fiador, com o apoio do Grupo Loft. Os ingressos estão à venda no site da CredPago.