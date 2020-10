Brasília terá nesta terça-feira ato a favor da desoneração da folha 

Fim de desoneração pode aumentar desemprego CAMILA DOMINGUES/PALÁCIO PIRATINI

Está marcada para esta terça-feira (20), em Brasília, uma manifestação de lideranças sindicais pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro contra a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia.

A concentração está prevista para 13h30 na frente do Ministério da Economia, na Esplanada dos Ministérios. Os manifestantes devem sair às 15h30 em direção à Praça dos Três Poderes.

Guedes: 'Queremos desonerar a folha de todos setores para sempre'

Os organizadores acreditam que a manifestação se encerre às 18h.

O governo federal e o Congresso Nacional discutem a extensão da desoneração da folha até o final de 2021. A medida, vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, é defendida pela maioria dos parlamentares.

Os 17 setores da economia estão entre os que mais empregam no país. Se a desoneração não for estendida, acreditam os empresários, será mais difícil e lenta a recuperação da economia nacional abalada com a pandemia do novo coronavírus, e 6 milhões de emprego ficarão em risco.

A pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro vetou a manutenção das desonerações da folha de pagamento aprovadas pelo Congresso, por não haver previsão orçamentária para sua manutenção.