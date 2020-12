Brexit: Reino Unido publica acordo sobre saída da União Europeia A partir das 23h de 31 de dezembro, não haverá tarifas ou cotas sobre mercadorias com origem de qualquer um dos lados

Saída do Reino Unido da União Europeia será oficializada na virada do ano HAYOUNG JEON/EFE/ EPA

O Reino Unido publicou o texto de seu acordo comercial com a União Europeia neste sábado (26), apenas cinco dias depois de sair de um dos maiores blocos comerciais do mundo em sua maior transformação internacional desde a perda do império.

O acordo está em um documento de 1.246 páginas, com acertos sobre energia nuclear, intercâmbio de informações classificadas e uma série de declarações conjuntas.

O "Projeto de Acordo de Comércio e Cooperação entre a UE e o Reino Unido" significa que a partir das 23h de 31 de dezembro, quando o Reino Unido finalmente deixar o mercado único e a união aduaneira da UE, não haverá tarifas ou cotas sobre o movimento de mercadorias originárias de qualquer lugar entre o Reino Unido e a UE.

O tratado reconhece explicitamente que o comércio e os investimentos exigem condições para "igualdade de condições para que haja concorrência aberta e justa".

Quanto aos serviços financeiros, que impulsionam a economia britânica, as duas partes simplesmente se comprometem a "estabelecer um clima favorável para o desenvolvimento do comércio e dos investimentos entre eles".