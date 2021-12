BRF projeta vendas em níveis pré-Covid nas festas de fim de ano

A- A+

BRF aposta em novidades como peru com crosta crocante e chester para churrasco

Ceias fartas e reuniões de amigos e familiares que querem tirar o atraso após quase dois anos de pandemia deverão fazer as festas de final de ano melhores do que em 2019, quando não havia restrições devido ao coronavírus, avaliou a companhia de alimentos BRF, líder nos chamados produtos natalinos.

Mas não apenas esta demanda represada será responsável por trazer bons resultados para a empresa dona de marcas como Sadia e Perdigão, disse o VP de Mercado Brasil da BRF, Sidney Manzaro.

Ele ressaltou que a companhia se preparou para o período, e que os cenários traçados das flexibilizações sociais e cobertura vacinal estão se confirmando, ao mesmo tempo em que acredita que o aparecimento no Brasil da nova variante do vírus, Ômicron, não muda projeções.

"As comemorações, em casas com os amigos e familiares, serão mais intensas do que o histórico. Teremos um boom de celebrações de fim de ano maior do que 2019, maior que o histórico, com mais gente. Como tem muita coisa represada e agenda curta, é provável que as pessoas se juntem mais", declarou.

Ele não divulgou projeções mais detalhadas, mas disse que a empresa também aposta em mesas fartas, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador e de pressão de custos --com a alta de importantes insumos, os preços das carnes subiram em 2021.

Contudo, Manzaro citou a vantagem de preços das carnes de aves e suínas -- foco da BRF -- sobre a bovina, um movimento que tende a se acentuar no Natal e Ano Novo.

A participação de frango no consumo de proteínas no Brasil aumentou para 43%, enquanto em carne suína subiu para 15%, a de ovos subiu para 19%, e a bovina caiu pra 23%, segundo dados oficiais citados pela BRF.

"Bovinos continua fora do jogo comemorativo, ele tem perdido cada vez mais espaço... e nunca esteve tão distanciado o boi do frango, até mesmo agora do suíno", disse o executivo, lembrando que um peru é muito mais competitivo que uma peça de picanha, e ainda serve melhor um número maior de convidados de uma festa.

Em termos competitivos com outros produtos, efeitos cambiais também deverão tirar o brilho de importados, com o bacalhau, acrescentou.

Questionado sobre a concorrência de gigantes como a JBS, que atua com a marca Seara em processados, o executivo da BRF disse que empresa vem ganhando participação de mercados nos últimos anos neste segmento de festas.

"Sinônimo de peru é Sadia... E de outro lado temos o chester...", afirmou, dizendo que um importante indicador de que a companhia tem avançado em produtos festivos é que eles desaparecem das lojas após o período de comemorações.

Para o VP de Mercado Brasil da BRF, as tradicionais marcas da empresa vão preponderar porque os consumidores farão escolhas por produtos conhecidos, para "não errar" em uma ceia tão aguardada.

E também porque a companhia tem investido em inovações, como um peru com crosta crocante e chester temperado para churrasco, que devem impulsionar as vendas de produtos de maior valor agregado e com mais praticidade no preparo.

"As marcas são muito importantes, mas temos inovado muito, saímos da briga do preço, a taxa de inovação em comemorativos, ela nunca foi tão alta nos últimos anos", comentou.

Segundo dados fornecidos pela BRF, a companhia é líder de mercado com mais de 57% de participação em aves especiais e mais de 73% no mercado de perus, disse a empresa com base em números da Nielsen Scantrack, de 2020.

Em suínos, a empresa afirma ter a liderança dos suínos de Natal, sendo o pernil o corte de destaque dentre os itens do portfólio.

ÔMICRON

Questionado especificamente sobre o impacto da variante Ômicron, com alguns casos já registrados no Brasil, o executivo da BRF disse acreditar que esse novo fator não deverá afetar os negócios e as projeções para as festas de final de ano.

"Não trabalhamos com mudança no cenário até o final do ano, as ceias serão maiores do que em 2019", reafirmou ele.

Ele ainda disse que mesmo com o cancelamento de festas públicas em algumas cidades, isso pode acabar sendo positivo para as vendas de alimentos, já que mais pessoas passariam a se reunir em casas.

"Vai ter fartura", destacou.

As idas ao supermercado estão ficando cada vez mais caras e exigindo mais atenção do consumidor que quer economizar ao máximo nas suas compras. A prévia da inflação de preços no Brasil mostrou que os alimentos e bebidas saltaram 1,38%, alta influenciada principalmente pela alimentação em domicílio, cuja taxa passou de 1,51%, em setembro, para 1,54%, em outubro. Clique nas imagens acima e veja as dicas dos economistas André Braz, coordenador do IPC do FGV Ibre, e Juliana Inhasz, professora do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).







Foto: EBC

A primeira atitude que o consumidor deve tomar antes de ir ao supermercado é fazer um inventário do que tem em casa para não comprar produtos desnecessários. Freepik

Depois de verificar o que tem e não tem em casa, faça uma lista do que precisa comprar. Além de otimizar a ida ao supermercado, te ajuda a fugir de compras por impulso e a selecionar os produtos que realmente estão faltando. Freepik

Se a sua marca preferida está cara, não mantenha a fidelidade. Mude para outra mais barata e com a mesma qualidade. 'Há produtos mais baratos e com a mesma qualidade. O que ocorre é uma resistência do consumidor. A substituição ajuda muito nas horas de economizar ', orienta o economista André Braz. Freepik

Não vá ao supermercado com fome. Antes de partir, tome café da manhã, almoce ou coma alguma fruta para o estômago não influenciar nas suas decisões. Pixabay

Programe suas compras para aproveitar os dias de promoção que os supermercados costumam fazer. Nesses dias, diversos produtos são encontrados com bons preços.

Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil

Tânia Rêgo/Agência Brasil - 20.05.2020

Se possível, deixe para fazer sua compra após o dia 10, já que a maioria da população já fez a sua compra e os supermercados vão precisar criar promoções para atrair os consumidores até o fim do mês. Pixabay

Cuidado com a compra de frutas, verduras e legumes. O ideal é ter em mente o cardápio da semana para não comprar demais e jogar fora. 'Jogar fora comida é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Tânia Rêgo /Agência Brasil

No caso da carne, frango e ovos que estão com os preços elevados, a dica é comprar em menor quantidade . Se reduzirmos o consumo, tanto o supermercado quanto o produtor vai entender o recado e os preços tendem a cair EFE/ Alba Santandreau Alba Santandreau/EFE - 21.06.2021

Procure comprar frutas, legumes e verduras da época que são mais em conta. Normalmente são os que aparecem em maior quantidade nas gôndolas. Foto: Pixabay

Crédito: Pixabay

Deixe a preguiça de lado e pesquise em mais de um supermercado antes de comprar. É comum uma rede fazer promoções de azeite, por exemplo, enquanto na outra os grãos (feijão, lentilha, grão de bico etc.) estão mais em conta. Vale a pena fragmentar a compra para economizar Freepik Publicidade

