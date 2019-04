Bruno Covas é o convidado do Estúdio News desta semana

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e apresentadora Tainá Falcão no Estúdio News Divulgação/Record TV

O Estúdio News desta quarta-feira (10) recebe o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que completou em abril seu primeiro ano à frente da maior cidade do país, após a saída de João Dória.

O prefeito falou sobre os principais desafios de sua gestão até hoje, destacando o desabamento do edifício Wilton Pais de Almeida, no Largo do Paissandu, e os problemas decorrentes das chuvas em São Paulo, que levaram à morte de duas pessoas no último mês de março.

“O que resolve mesmo a questão dos alagamentos na cidade de São Paulo, ou em qualquer cidade que tenha sido mal planejada e ocupou a área de várzeas dos rios e áreas irregulares e impermeabilizou grande parte do solo, são os piscinões. A questão paliativa, a questão preventiva é feita, mas a cidade não comporta a quantidade de chuva que tivemos ao longo dos últimos meses”, afirmou o prefeito.

Covas não se precipita em falar sobre reeleição em 2020, mas garante que os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral em 2016, por ele e pelo atual governador João Doria, serão entregues até o fim de seu mandato.

“Eu entendo que um governo precisa ser assim, chamar gente capacitada e preparada de todos os campos para poder governar bem e entregar aquilo que foi prometido. Essa é a grande questão que eu entendo como prioritária, entregar tudo que está no Plano de Metas e combinado com a população. Depois o que a população vai valorar é uma questão de futuro”.

