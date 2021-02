Bueno quer fim da aposentadoria compulsória de juízes

A- A+

Na imagem, deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) Reprodução Câmara dos Deputados

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) defendeu a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a aposentadoria compulsória, com salário integral e penduricalhos, como medida disciplinar para juízes afastados da magistratura ou envolvidos em corrupção.

A pressão para que a Câmara dos Deputados vote a matéria ocorre após o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) decidir aposentar Tânia Borges, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, por entender que a desembargadora usou o cargo para favorecer o filho preso por tráfico de drogas em 2017.

A PEC, de autoria de Bueno, veda a concessão de aposentadoria como medida disciplinar e estabelece a perda de cargo nos casos de quebra de decoro. A matéria aguarda votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) e já conta com parecer favorável do relator, deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), pela admissibilidade.

"No caso da desembargadora, por exemplo, ela vai deixar de trabalhar e terá direito a receber aposentadoria com proventos proporcionais, mesmo tendo usado o cargo para benefício pessoal. Isso acaba sendo um prêmio e não uma punição", disse.

Atualmente, os juízes são vitalícios e só perdem os cargos e, consequentemente, as respectivas aposentadorias, por decisão judicial transitada em julgado, desde que seja por ação penal por crime comum ou de responsabilidade. Já a proposta apresentada pelo deputado a perda do cargo diante de conduta do magistrado incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, o que seria o caso da desembargadora do Mato Grosso do Sul.