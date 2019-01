Alexandre Garcia, do R7

Buscas em Brumadinho serão retomadas na madrugada Corpo de Bombeiros afirma que a procura pelas vítimas do rompimento da barragem será suspensa entre às 20h deste sábado e às 4h de domingo tragédia brumadinho

Pausa nas buscas ocorreu em função da chuva Washington Alves/Reuters - 25.1.2019

O Corpo de Bombeiros informou no início da noite deste sábado (26) que houve uma pausa nas buscas pelos desaparecidos em função do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) devido a forte chuva que caiu na região.

"Houve uma pausa apenas por causa da forte chuva que caiu na região, mas os trabalhos continuam, sobretudo por aeronaves até que oferecem condições adequadas para os militares", afirma a corporação.

A partir das 20h deste sábado, as buscas serão interrompidas "para possibilitar o bombeamento de água em uma vazão maior para esvaziar a barragem B6 e garantir maior segurança a operação", destacam os Bombeiros.

Após o bombeamento, está programado que as buscas sejam retomadas ao longo da madrugada deste domingo (27), às 4h.

Até o momento, já foram confirmadas 34 mortes ocasionadas pela tragédia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 81 pessoas estão desabrigadas.

As Forças Integradas de Segurança de Minas Gerais apontam ainda que 166 funcionários da Vale e 130 trabalhadores terceirizados da mineradora seguem desaparecidos. Das 176 pessoas encontradas com vida, 23 estão no hospital.