Butantan diz que retoma testes da CoronaVac já nesta quarta-feira

A vacina CoronaVac passa por testes no Brasil com coordenação do Instituto Butantan Wu Hong/EFE/EPA - 24.09.2020

O Instituto Butantan informou que retomará já nesta quarta-feira (11) os testes clínicos com a CoronaVac, potencial vacina contra a covid-19 que está sendo testada no Brasil pelo instituto, após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberar a retomada do ensaio clínico com imunizante.

Na segunda-feira (9), a Anvisa havia determinado a interrupção dos testes por causa de um evento adverso grave em um voluntário, apesar de o Butantan afirmar que o caso não tinha relação com a vacina. Mais tarde, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que o caso é investigado pela polícia como suicídio de um voluntário.

