Butantan recebe neste sábado insumos para 10 milhões de doses

Chegada de novo lote de insumos da CoronaVac Divulgação - 25.05.2021

O Instituto Butantan deve receber neste sábado (26) mais 6 mil litros do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), que permitirão a produção de cerca de 10 milhões de doses da CoronaVac. A carga vinda da China deve chegar ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP), às 16h30.

A remessa anterior chegou no dia 25 de maio, com 3 mil litros, e foi utilizada integralmente. Com o fim do estoque, a fabricação foi novamente suspensa pelo instituto - em maio, o Butantan ficou cerca de 20 dias sem produzir o imunizante por falta de matéria-prima.

A produção das vacinas pelo Instituto Butantan, que prevê processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade, leva cerca de 20 dias. A expectativa do instituto é entregar 100 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde até agosto, conforme o contrato assinado com o governo federal.

De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a expectativa é de que cheguem mais 12 mil litros de insumo em julho e 12 mil litros em agosto, suficientes para uma produção total de 40 milhões de doses da vacina.

Até o momento, 52 milhões de doses da CoronaVac já foram entregues ao Ministério da Saúde para o PNI (Programa Nacional de Imunizações).