Cada ministro é responsável pelo seu currículo, diz Augusto Heleno

Na imagem, o ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno REUTERS/Adriano Machado

O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), afirmou no final da tarde desta terça-feira (30) que cada ministro "é responsável pelo seu currículo".

"Aos desinformados: o GSI/ABIN examinam, sobre quem vai ocupar cargos no Governo, antecedentes criminais, contas irregulares e pendentes, histórico de processos e vedações do controle interno. No caso de ministros, cada um é responsável pelo seu currículo", afirmou em sua conta no Twitter.

A afirmação feita por Heleno ocorre horas depois que Carlos Decotelli, nomeado para o Ministério da Educação, entregou sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após incoerências em seu currículo.