Plínio Aguiar, do R7

"Cada Poder tem seus limites e responsabilidades", diz Mourão Vice-presidente citou afirmação de Jair Bolsonaro na manifestação ocorrida no domingo (3), em que criticou decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes

Na imagem, o vice-presidente Hamilton Mourão Romério Cunha/VPR - 27.6.2019

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (4) que “cada Poder tem seus limites e responsabilidades”.

“Neste momento em que se procura turvar o ambiente nacional pela discórdia e intriga, é importante deixar claro, como o presidente declarou ontem, que ninguém irá descumprir a Constituição”, escreveu Mourão em sua conta no Twitter. “Agora, cada Poder tem seus limites e responsabilidades”, acrescentou.

Mourão citou o episódio deste domingo (3), em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prestigiou uma manifestação em Brasília de apoiadores a ele e com críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal).

“Queremos a independência verdadeira dos Três Poderes. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência”, disse Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto. Ao final da transmissão, o presidente disse que “não há mais conversa” e que fará cumprir a Constituição, dizendo em seguida que faria a nomeação do cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

As afirmações feitas por Bolsonaro e Mourão ocorrem após a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que barrou a nomeação de Alexandre Ramagem, primeira escolha de Bolsonaro, para o comando da PF.