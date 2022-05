Caiado lidera disputa pelo governo de Goiás, aponta pesquisa

A- A+

Ronaldo Caiado, governador de Goiás Redes sociais/Reprodução

Pré-candidato à reeleição ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) lidera a preferência dos eleitores goianos, aponta pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira (26). De acordo com o levantamento, o atual governador tem 33% das intenções de voto no cenário estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Em seguida, aparecem o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 18%, e Gustavo Medanha (Patriota), com 16%.

Vanderlan Cardoso (PSD), Wolmir Amado (PT) e Major Vitor Hugo (PL) aparecem empatados, com 8%. José Eliton (PSDB) tem 1% das intenções de voto. Helga Martins (PCB), Cíntia Dias (PSOL) e Edigar Diniz (Novo) não foram citados. Os indecisos somam 42%, enquanto 14% pretendem anular ou votar em branco.

Leia também: Disputa ao Governo do RJ tem empate entre Castro, Crivella e Freixo

Ronaldo Caiado também aparece na frente na pesquisa espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apontados. Nesse cenário, o atual governador foi citado por 26% dos entrevistados. Perillo foi lembrado por 8%; Medanha, por 6%; e o delegado Wolmir, por 3%.

O levantamento revela que o governo de Ronaldo Caiado é avaliado como ótimo ou bom por 46% dos entrevistados. Para 23%, o governo é regular, e 29% o consideram péssimo. Apesar de ter uma boa avaliação geral, Caiado também aparece com índice expressivo de rejeição. Em 35% das respostas, os estrevistados não consideram, de modo algum, voto no atual governador. Nesse ponto, ele só fica atrás de Perillo, que é rejeitado por 36%.

O instituto ouviu 1.500 moradores de 29 cidades goianas nos dias 23 e 24 de maio. A margem de erro do levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO 02079/2022, é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% — o que significa que, se levarmos em consideração a margem de erro, a probabilidade de o resultado da pesquisa retratar a realidade é de 95%.