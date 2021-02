Caiado reage com fúria à entrevista de Rodrigo Maia

A- A+

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos principais caciques do Democrata, reagiu com forte irritação à entrevista do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), publicada hoje no jornal Valor Econômico. Para Caiado, Maia desrespeitou a bancada do DEM da Câmara, “que sempre lhe deu apoio nos momentos mais difíceis”. “Agir da forma como Rodrigo agiu é o que, de fato, demonstra falta de caráter”, ataca Caiado.

Caiado diz que Maia desrespeitou a bancada do DEM Reprodução/Facebook

Na entrevista, Maia deixa claro que se sentiu traído pela bancada e pela cúpula de seu partido, que pretende deixar o DEM fazer oposição ao presidente Bolsonaro, de quem, após rupturas e rusgas, Caiado é hoje importante aliado.

Além de acusar Maia de sofrer da “síndrome de ansiedade do poder” por não aceitar ter sido derrotado após três mandatos como presidente da Câmara, o governador é investe contra o correligionário de partido: “Rodrigo tentou furar a Constituição e não tinha trabalhado outro candidato. Com a negativa do STF, tentou um movimento desesperado, de imposição, sem qualquer unidade e coerência.” E completa: “Ganhar ou perder faz parte de todo o processo político. Humildade, usar a verdade e respeitar os amigos estão acima de qualquer poder.”