Caixa abre 770 agências hoje para pagamento do auxílio emergencial Os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril poderão, também, fazer o saque em espécie do FGTS

Caixa abre 770 agências hoje para pagamento do auxílio Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Caixa abrirá 770 agências hoje (5), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a setembro poderão sacar em dinheiro o auxílio emergencial.

Leia mais: Caixa libera saque do auxílio de R$ 600 para 4 milhões neste sábado

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco.

A Caixa reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Auxílio Emergencial

A partir deste sábado, 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro poderão sacar o benefício nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos.

Veja também: Só 10% que tiveram auxílio emergencial bloqueado voltam a receber

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do Cadastro Único (CadÚnico) e para quem se cadastrou pelo App Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site.

Saque Emergencial do FGTS

A partir deste sábado (5), os trabalhadores nascidos em abril que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta poupança social digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro ou transferir os valores.

Mais: Poupança tem saldo positivo de R$ 11,4 bi no melhor agosto da história

Na próxima terça-feira (8), a Caixa credita o saque emergencial do FGTS para os trabalhadores nascidos em outubro. Nessa etapa, o valor estará disponível para cerca de 5 milhões de trabalhadores, no montante de aproximadamente R$ 3,2 bilhões.