Caixa inclui ITBI e custo cartorário em financiamento da casa própria

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães José Dias/PR - 20.04.2020

A Caixa Econômica Federal anunciou que incluiu a cobertura do valor do ITBI (Impostos sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e dos custos de cartório em novos contratos de financiamento imobiliário a serem firmados em todas as suas agências a partir desta quinta-feira (2).

O mutuário sempre foi responsável por arcar com essas despesas sozinho. Desde abril, a Caixa começou um projeto para introduzir essas despesas no financiamento.

A Caixa estima estima gerar R$ 2,5 bilhões de alívio para as famílias com a medida no segundo semestre. O entendimento é que os mutuários terão um alívio financieiro no momento da mudança e de mobiliar o novo imóvel.

"Era um ponto muito demandado. São cerca de R$ 5 bilhões por ano. São custos da aquisição, faz todo sentido que a gente possa incluir no financiamento. Mais uma mudança ouvindo o mercado, a demanda das pessoas, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O anúncio foi feito em transmissão na página da Caixa, no Youtube.

O banco informou também que o registro de imóveis passará a ser eletrônico, evitando que quem compra um imóvel precise ir presencialmente a um cartório. A medida valerá a partir de 13 de julho e será introduzida gradualmente, já que hoje a Caixa tem cartórios de 14 estados do país integrados em seus sistema e ainda deverá expandir o mecanismo.