Câmara aprova auxílio de R$ 600 a trabalhador informal

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante a votação virtual Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

A Câmara aprovou nesta quinta-feira (26), em sua segunda sessão virtual, projeto de auxílio aos trabalhadores informais que prevê renda mínima de R$ 600 mensais durante os impactos da pandemia de coronavírus.

O deputado Marcelo Aro (PP-MG), relator do projeto que prevê pagamento de um auxílio emergencial aos mais pobres (PL 9236/17), anunciou que, após conversações com o líder do governo, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), o Executivo concordou em aumentar de R$ 500,00 para R$ 600,00 o valor de cada cota do auxílio enquanto durar a pandemia do coronavirus.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o projeto que garante recursos para brasileiros em situação de vulnerabilidade social e tem objetivo de dar previsibilidade para as famílias que mais serão impactadas com a crise econômica provocada pela covid-19.

Em nota, o governo federal afirmou que valor proposto pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Congresso deverá beneficiar mais de 24 milhões de brasileiros. A medida agora seguirá para o Senado Federal.

"É mais uma iniciativa conjunta do Executivo com o Legislativo para minimizar os danos sociais provocados pela coronavírus e com a necessária segurança jurídica. É uma demonstração cabal do bom relacionamento entre os dois Poderes da República para encontrar soluções imediatas que afligem a população brasileira", afirma a nota.