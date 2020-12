Câmara aprova MP que libera R$ 1,9 bi para vacina da covid-19 Imunizante está sendo desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido

Plenário da Câmara dos Deputados Najara Araújo/Câmara dos Deputados 18.11.2020

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2) a medida provisória 994 de 2020, que libera R$ 1,995 bilhão para a vacina contra covid-19 produzida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca, por votação simbólica.

A relatora, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), enquanto defendia o texto disse: “Estamos votando a MP que traz esperança e renovação para que possamos voltar a nos abraçar, a ter convivência e, acima de tudo, condição de salvar vidas no nosso País”.

A oposição, que obstrui os trabalhos na Câmara pela MP 1000 do auxílio emergencial, abriu mão da obstrução para acelerar a vacinação contra a covid-19.

O texto será agora enviado ao Senado.

A medida provisória que abriu o crédito extraordinária para o desenvolvimento da vacina foi editada em agosto. A vacina está sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Um acordo com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai permitir a transferência de tecnologia na formulação, envase e controle de qualidade da substância. A meta inicial é a garantia 100 milhões de doses para o Brasil.