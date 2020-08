Plínio Aguiar, do R7

Câmara aprova projeto que prevê socorro a empresas de ônibus Proposta autoriza o repasse de R$ 4 bilhões da União a estados, Distrito Federal e municípios com mais de 200 mil habitantes

Ônibus no Terminal Parque D. Pedro II, em São Paulo Edu Garcia/R7

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (26), o texto-base da proposta que prevê socorro a empresas de ônibus e metrô em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A proposta, de autoria do deputado federal Fabio Schiochet (PSL-SC), autoriza o repasse de R$ 4 bilhões da União a estados, Distrito Federal e municípios com mais de 200 mil habitantes para garantir a prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros.

Leia mais: Após reunião com Covas, Maia fala em ajuda para transporte público

Os deputados analisam os detaques, que podem alterar pontos do texto.