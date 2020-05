Câmara aprova projeto que regulamenta doação de alimentos

Plínio Aguiar, do R7*

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), o projeto de lei 1194/2020, do Senado Federal, que regulamenta a doação de alimentos excedentes por parte de supermercados, restaurantes e demais estabelecimentos.

Por causa das mudanças feitas pelos deputados federais, o texto volta ao Senado para uma nova votação.

O texto foi aprovado na forma do substitutivo do deputado federal Giovani Cherini (PL-RS), especificando que os alimentos devem atender a requisitos de segurança sanitária, observância do prazo de validade e manutenção das propriedades nutricionais.

Os deputados votaram três destaques, dos quais dois foram aprovados, o que resultou na incorporação de duas emendas.

Uma dessas mudanças, sugerida pelo deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), cria o CBP (Certificado de Boas Práticas), a ser concedido às empresas doadoras de alimentos, conforme regulamentação do Executivo.

A outra emenda aceita, do deputado federal Fred Costa (Patriota-MG), permite a doação de alimentos para cães e gatos em situação de abandono por parte de agropecuárias, petshops e congêneres, com os mesmos critérios de segurança sanitária. A doação poderá ser por intermédio de bancos de alimentos específicos para animais criados por instituições privadas e legalmente credenciados.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias