Câmara aprova projeto que tira R$ 1,5 bilhão da Educação para obras

Na imagem, presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 27.10.2020

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (4), o PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) 30/2020, que destina R$ 6,1 bilhões para obras de infraestrutura – do montante, R$ 1,5 bilhão oriundo do Ministério da Educação.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 307 votos a 126. A matéria propõe adequar as dotações orçamentários para diversos ministérios, dentre eles Desenvolvimento Regional (47,2% do crédito), Infraestrutura (22,7% do crédito) e Saúde (16,3% do crédito) – o restante será dividido entre Agricultura, Economia, Minas e Energia, Cidadania e Educação.

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator da proposta, rejeitou todas as 214 emendas protocoladas por senadores e deputados federais. Segundo ele, se aceitasse as sugestões, o texto poderia ser desfigurado.

O PLN 30 foi analisado entre as 27 propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados – os créditos somam, ao todo, R$ 27,1 bilhões para o Orçamento de 2020. A aprovação ocorreu na primeira etapa e, agora, segue para o Senado.

*Com informações da Agência Câmara